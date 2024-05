André Villas-Boas assume presidência da SAD do FC Porto

“Dragões” confirmaram, após AG de accionistas, a eleição do novo líder nas plataformas oficiais do clube.

O FC Porto confirmou esta terça-feira, na sequência da Assembleia Geral de Accionistas, a eleição de André Villas-Boas como presidente da SAD do emblema “azul e branco”, colocando um ponto final no processo que se seguiu à eleição do novo líder do clube.

Está, assim, fechado o ciclo de Pinto da Costa após mais de quatro décadas de presidência, tendo a administração da SAD cessante, com Fernando Gomes, responsável pelo pelouro financeiro, em plano de destaque, começado a abandonar o Estádio do Dragão.

André Villas-Boas foi eleito Presidente da Futebol Clube do Porto – Futebol SAD, em Assembleia Geral de Acionistas, realizada esta terça-feira no Estádio do Dragão.#FCPorto pic.twitter.com/ahYcO9QTjK — FC Porto (@FCPorto) May 28, 2024

No site do FC Porto, anuncia-se que André Villas-Boas "é o novo Presidente do Conselho de Administração da FC Porto-Futebol, SAD. A proposta apresentada pelo FC Porto na Assembleia Geral Ordinária da sociedade foi aprovada com o voto unânime dos 18 accionistas presentes no Auditório José Maria Pedroto, no Estádio do Dragão".

Além do Conselho de Administração, os accionistas escolheram os titulares da Mesa da Assembleia Geral (unanimidade), do Conselho Fiscal (unanimidade), da Comissão de Vencimentos (unanimidade), do Conselho Consultivo (maioria, com uma abstenção) e o Revisor Oficial de Contas.

Villas-Boas foi eleito presidente do clube nas eleições de 28 de Abril, tendo tomado posse a 7 de Maio, data a que se seguiu um período que motivou críticas e apelos do sucessor de Pinto da Costa no sentido de a Administração da SAD agilizar a transição e passagem de poderes que agora ficou consumada.

Encerrada a época de 2023/24 com a conquista da Taça de Portugal, André Villas-Boas está agora em condições de projectar o futuro do FC Porto, que deverá começar com a "negociação" com o treinador da equipa principal, Sérgio Conceição.

O técnico dos "azuis e brancos" durante as últimas sete temporadas assinou a renovação a poucos dias das eleições, mas desde então tem assumido não estar agarrado ao lugar, começando por afirmar, na sequência da vitória de Villas-Boas, estar disponível para discutir o assunto com o novo líder.

Alvo de "assédio" de alguns clubes estrangeiros, Sérgio Conceição assumiu na véspera da final do Jamor ter já tomado uma decisão relativamente ao futuro, cenário que vinha prometendo na última semana.

Após a conquista da 20.ª Taça de Portugal do clube e quarta do treinador pelo FC Porto, Conceição reforçou a ideia de que será dele a última palavra, o que leva a crer que estará de partida após ter superado as marcas de José Maria Pedroto e Artur Jorge enquanto treinador com mais sucesso no clube.