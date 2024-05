Villas-Boas diz que SAD do FC Porto não está a entender vontade dos sócios

O presidente eleito do FC Porto, André Villas-Boas, considerou netse sábado que os membros da SAD dos "dragões" não estão a entender a vontade dos sócios, ao criarem um impasse na passagem de testemunho.

A SAD "azul e branca" tinha anunciado neste sábado a cooptação de José Pereira da Costa para a administração da sociedade, mas a candidatura de Villas-Boas negou, pouco depois, essa decisão, por a administração não ter aceitado dar "poderes reforçados" ao administrador financeiro escolhido pelo recém-eleito presidente do clube.

"Continuamos num impasse em relação à cooptação da nossa administração, porque nenhum dos administradores da SAD quer renunciar ao seu posto e nós só entraremos na administração da SAD se tivermos poder total executivo e de veto", disse Villas-Boas, antes do encontro entre o FC Porto e o Desportivo de Chaves, da 32.ª jornada da Liga.

Assim, o antigo treinador garante que não podem "estar reféns de uma comissão executiva que possa assinar e ditar actos de gestão" com um dos seus membros já dentro da administração, assegurando que só vão entrar com "renúncia dos actuais membros ou poder total executivo e com poder de veto" de José Pereira da Costa.

Villas-Boas considerou que este é "um arrastar de uma situação que não se justifica", porque se está a "adiar tudo o que são decisões estruturantes, como a construção da equipa de futebol feminino, a construção provavelmente de uma nova modalidade, renovações de plantel, decisões estruturantes relativamente à academia, e depois todas as decisões que têm a ver com a sociedade desportiva e com o Grupo FC Porto".

"É muito triste"

"Tudo isto é muito triste, ninguém quer afastar as pessoas de forma abrupta, agora o resultado eleitoral foi expressivo. Disse recentemente que se pedia humildade aos elementos da administração para renunciarem ao seu cargo, assim foi também nos clubes rivais, em que as pessoas souberam entender a vontade dos sócios, e aqui a sociedade desportiva não está a entender a vontade dos sócios e está a atrasar prazos", sublinhou, acrescentando que "o presidente da SAD que já podia ter chamado em antecipação essa Assembleia Geral de substituição dos órgãos sociais".

Villas-Boas diz que não se trata de "romper com o passado, trata-se de acelerar o novo processo de vida do FC Porto e que há muito foi traçado pelos sócios". "O FC Porto está unido, estamos é num impasse jurídico, burocrático que não se justifica. Apela-se à humildade das pessoas para renunciarem aos seus cargos, porque os órgãos da SAD já estão em gestão desde o dia 31 de Dezembro de 2023 e já anunciaram a sua saída, alguns deles, há muito tempo".

Segundo Villas-Boas, o acelerar da passagem de pastas não vai impedir a presença do ainda presidente Pinto da Costa, na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, a 26 de Maio, no Estádio Nacional.

"Todos temos um respeito enorme pelo presidente, ninguém se importa que esteja presente na final da Taça, estaria sempre como presidente honorário se fosse esse o caso, teríamos muito gosto em convidá-lo", assegurou.