André Villas-Boas é oficialmente presidente do FC Porto: “Damos início a uma nova era no clube”

Tribuna do Estádio do Dragão foi palco de cerimónia que marca ponto final do reinado de Pinto da Costa. André Villas-Boas venceu eleições com 80,3% dos votos.

André Villas-Boas foi oficialmente empossado esta terça-feira como 32.º presidente do FC Porto, numa cerimónia que marca o fim do reinado de Jorge Nuno Pinto da Costa no Dragão. Mais de 42 anos depois, o clube tem um novo presidente. O passado não será esquecido nem apagado, garante Villas-Boas, mas agora é tempo de olhar para o futuro.

"Hoje damos início a uma nova era na história do nosso clube. Uma era que terá o meu compromisso, e de todos os que integram a minha equipa, para elevar o bom nome do FC Porto vincado pelo sentido de exigência de todos os Portistas e respeitando a importância do seu palmarés", prometeu o novo presidente portista.

A lista liderada por Villas-Boas conseguiu uma vitória expressiva nas eleições de 27 de Abril, amealhando cerca de 80,3% dos votos. Este acto eleitoral foi o mais participado na história do FC Porto, com 26.876 associados a colocarem o voto em urna. O recorde de 1988 (10.700 sócios) foi mais do que duplicado, com os sócios portistas a mostrarem claramente a vontade de mudança. O novo presidente lembrou justamente a forte mobilização de há nove dias, agradecendo aos associados "azuis e brancos".

"Na passada semana foi timbrada a letras de ouro uma das mais belas páginas da vida do associativismo do nosso Clube. O acto eleitoral de 27 de Abril decorreu de forma exemplar e isso só foi possível pela dedicação inexcedível dos funcionários e colaboradores do FC Porto bem como dos presidentes e delegados às mesas e do esforço contagiante de muita gente que trabalhou afincadamente para que o mesmo corresse de forma ordeira e transparente", afirmou.

André Villas-Boas (Direcção), António Tavares (Assembleia Geral), Angelino Ferreira (Conselho Fiscal e Disciplinar) e Fernando Freire de Sousa (Conselho Superior) foram os principais nomes a tomar posse às 12h desta terça-feira Estádio do Dragão. Foram convidadas 450 pessoas para a cerimónia de tomada de posse

André Villas-Boas aguardará agora pelo menos 21 dias até que se realize a Assembleia Geral de accionistas. Depois desta aprovação, Villas-Boas será presidente com plenas funções.