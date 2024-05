Acordo PS-JPP na Madeira: golpe de mestre ou tiro no pé?

Com mais um deputado do que o PSD — que venceu as eleições regionais da Madeira este domingo —, o PS e o Juntos Pelo Povo (JPP) vão propor uma solução governativa conjunta e recusam viabilizar um governo apresentado pelos sociais-democratas. Consegue o PS transformar uma derrota numa vitória? Vai este "golpe de mestre" sair caro aos dois partidos?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.