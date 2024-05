A idade passou a ser imposto

Costumava-se dizer que a idade era um posto. Hoje, com o ditado popular menos em voga do que outrora, a idade está a tornar-se, não um posto, mas sim um imposto. É isso que resulta do programa de IRS jovem, iniciado pelo Partido Socialista (PS) e que a Aliança Democrática (AD) pretende expandir. Assim, onde antes a personalização do IRS se fazia através da sua natureza progressiva e também da entrega, separada ou conjunta, da declaração de imposto, hoje essa personalização começa cada vez mais com a consideração do escalão etário do contribuinte. O princípio da capacidade de pagamento do imposto, que preside à busca da equidade fiscal através do IRS, tornou-se, portanto, menos evidente, considerando as despesas que os jovens em geral não suportam face às suportadas pelas pessoas mais velhas. Pelo contrário, subjacente à medida, emerge uma política baseada na discriminação positiva da chamada classe jovem.

