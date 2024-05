Ministério Público: breve encontro com o drama

Talvez por falta de argumentos, foi desfraldada a já muito corrida e infundada conclusão de processo de intenções: diz-se que os subscritores do Manifesto querem acabar com a autonomia do MP.

Um simples Manifesto subscrito por mais de cem personalidades de variadíssimas áreas profissionais, instando o poder político a tomar medidas com vista ao aperfeiçoamento do funcionamento do sistema de justiça, instalou o drama na falange de “tutores” da autonomia do Ministério Público. Em escritos tremendistas, talvez por falta de argumentos, foi desfraldada a já muito corrida e infundada conclusão de processo de intenções: isto é, os subscritores do Manifesto querem acabar com a autonomia do MP e submetê-lo a um dirigismo autoritário.