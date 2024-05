O crescimento da extrema-direita numas eleições diferentes de todas as outras

A pandemia e a guerra obrigaram a Europa a rever a sua agenda política. Estas eleições vão ser diferentes de todas as outras. Com uma certeza: o crescimento da extrema-direita.

Passaram apenas cinco anos desde as últimas eleições para o Parlamento Europeu (PE). Passou uma “mudança de era” para a União Europeia. As eleições que vão chamar às urnas nos 27 Estados-membros 360 milhões de europeus com direito a voto não vão ser, portanto, iguais a todas as outras. Entre 2019 e 2024, houve uma pandemia global como não havia há 100 anos, uma guerra de grandes dimensões no continente europeu como não acontecia desde a II Guerra Mundial e uma das três potências europeias abandonou a União.