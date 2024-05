Morreu Kabosu, a cadela que inspirou o “doge meme

Kabosu era a shiba inu japonesa que deu origem ao “doge meme” e inspirou uma das maiores criptomoedas do mundo. Morreu aos 18 anos com leucemia e problemas hepáticos.

Kabosu, a cadela japonesa que se tornou um meme global e o rosto da criptomoeda alternativa dogecoin, morreu aos 18 anos, anunciou a sua dona num blogue esta sexta-feira. A shiba inu japonesa, que sofria de leucemia e tinha complicações hepáticas, morreu durante o sono, relatou a dona, Atsuko Sato.

Kabosu tornou-se um fenómeno da Internet por ter inspirado um meme — o "doge meme". Essa imagem passou a ser também rosto da dogecoin, uma criptomoeda alternativa que começou como uma crítica satírica do frenesim criptográfico de 2013, mas que depressa se tornou uma das mais poderosas moedas virtuais do mundo.

Mas a vida de Kabosu começou numa realidade muito distinta da fama que viria a alcançar sob os cuidados de Atsuko Sato. De acordo com a dona, que mantém um blogue sobre a cadela no Japão, Kabosu foi entregue a um centro de bem-estar animal, juntamente com outros 19 cães da mesma raça, quando o seu criador faliu.

Alguns desses cães foram abatidos quando ainda eram cachorros. Mas Kabosu foi registada por uma organização de voluntários, a Chibawan, e colocada para adopção responsável. Foi através dessa organização que ​Atsuko Sato, uma professora de jardim de infância, a adoptou , a 2 de Novembro de 2008. Da família também fazem parte três gatos: Azalea, Gingnan e Onigiri.

No relato que escreveu na sexta-feira, num texto chamado "Obrigada, Kabosu", Atsuko Sato confirmou a morte da cadela às 7h50, dois anos depois de ter ficado doente. Depois de uma refeição de arroz e água, ao despontar de uma "linda manhã", morreu "pacificamente" enquanto recebia carinhos da dona.

"Acho que a Kabosu foi a cadela mais feliz do mundo e eu a dona mais feliz do mundo", partilhou a professora, informando também que está a organizar uma festa de despedida na tarde de domingo na cidade japonesa de Narita. ​

De sátira a uma das maiores moedas virtuais

A fama desta shiba inu japonesa surgiu quando, em 2010, a dona publicou uma fotografia inusitada no blogue em que escreve sobre os seus animais de estimação: Kabosu ​sentada no sofá com as patas cruzadas e uma expressão jocosa. A fotografia tornou-se viral após ter chegado ao Reddit, tendo inspirado memes com mensagens num inglês improvisado — tal como os internautas imaginam ser os pensamentos da cadela.

Mais tarde, a figura de Kabosu tornou-se uma NFT (a sigla para a expressão "non-fungible token" ou, numa tradução literal, "token não-fungível") — uma obra de arte digital que saltou em valor depois de o empresário da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, um defensor das criptomoedas, ter começado a tweetar sobre a dogecoin em 2020.

Desde então, o multimilionário tem promovido repetidamente a moeda, o que tem motivado grandes subidas do seu valor. Outros famosos também se associaram à imagem do "doge meme", como Snoop Dogg e Gene Simmons.

Em 2023, valor de mercado da dogecoin subiu quatro mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros) depois de Elon Musk ter substituído brevemente o logótipo do pássaro azul do Twitter (entretanto renomeado para X, com uma mudança radical do símbolo) por uma imagem de Kabosu.

Com uma capitalização de mercado de cerca de 23,6 mil milhões de dólares (21,7 mil milhões de euros), a dogecoin é agora a nona maior criptomoeda, de acordo com o site Coingecko.com. “O impacto que esta cadela causou em todo o mundo é incomensurável”, publicou a dogecoin no X esta sexta-feira.