Ken Loach e Mike Leigh rompem com sala de cinema londrina por causa de Israel

Os realizadores demitiram-se do cargo de patronos do cinema Phoenix em protesto contra o acolhimento de uma sessão integrada no festival de cinema Seret, co-financiado pelo Estado israelita.

Em protesto contra o acolhimento do festival internacional de cinema israelita Seret, co-financiado pelo Estado de Israel, Ken Loach e Mike Leigh – dois dos mais relevantes realizadores do cinema britânico das últimas décadas – demitiram-se do cargo de patronos da sala de cinema Phoenix, em Londres, uma das mais antigas do Reino Unido.