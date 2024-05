Recurso sobre libertação de detidos do caso da Madeira só será decidido no fim do ano

Ministério Público deixou cair a exigência de prisão preventiva, pedindo que o ex-presidente da Câmara do Funchal e dois empresários fiquem proibidos de sair do país e impedidos de contactar entre si.

O Ministério Público já apresentou o recurso a contestar a libertação do ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, e dos dois empresários do sector da construção detidos no caso da Madeira, que o juiz de instrução entendeu deverem ficar sujeitos à medida de coacção mínima, o simples termo de identidade e residência por falta de indícios criminais contra eles. No entanto, o Tribunal da Relação de Lisboa só deverá decidir o recurso na melhor das hipóteses no final deste ano. Entretanto, a investigação continua.