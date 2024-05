Sondagem: PS e PSD em empate e Marcelo perdeu as graças do povo

Sondagens há para todos os gostos. Nas Europeias, a do Expresso dá uma vitória destacada do PS, já o PÚBLICO/RTP dá um empate técnico. Nas legislativas, pouco mudou desde as eleições de Março, mas Marcelo Rebelo de Sousa está em queda com uma perda de popularidade. Também a Madeira vai a votos neste domingo e o CDS pode abraçar uma solução governativa com o PS e restante esquerda. Amigos na Pérola do Atlântico, adversários na República?

