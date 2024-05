Em família, com Imaginarius, Jacarandá e uma exposição para puxar pela cabeça

FESTIVAIS

Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua

23 a 26 de Maio

É o maior festival de teatro de rua do país e volta a invadir todos os recantos de Santa Maria da Feira. A 23.ª edição tem a Liberdade como fio condutor e traz na cartola 190 artistas de uma dúzia de países, que mostram o seu talento em 41 espectáculos (desdobrados em perto de centena e meia de apresentações).

Entre as muitas manifestações que dão seguimento ao carácter “ousado, provocatório e transformador” do festival feirense, estão momentos como o totem de contentores da Générik Vapeur, os mergulhos no Blu Infinito do Evolution Dance Theatre, o bailado aéreo do Gratte Ciel, as acrobacias com fogo, blues e mensagem de união de The Black Blues Brothers Show, a homenagem à gente Anónima pelo Vaivén Circo ou o teatro físico Plock!, inspirado em Pollock e levado ao palco pela companhia Grensgeval.

O cardápio é de entrada livre e está detalhado em www.imaginarius.pt.

Porquê? - Teatro para a Infância e Juventude

27 de Maio a 2 de Junho

Mais do que um festival, este é “um espaço de divulgação, educação, fruição e reflexão”. As palavras são da organizadora Fértil Cultural, que volta a preparar terreno para a idade dos porquês ao longo de uma semana.

Para este “exercício de cidadania em evolução”, convoca-se o teatro para fazer despertar o gosto e a sensibilidade do público infanto-juvenil. É debaixo desse chapéu que vão a palco criações das companhias A Bolha, Coração nas Mãos, Trupe Fandanga, Varazim Teatro, Quinta Parede e Error Teatro, bem como uma conversa/debate e uma oficina de construção de marionetas.

Tudo se concentra na Casa da Pedreira, em Gondifelos, e na Casa do Território de Vila Nova de Famalicão. A entrada é livre, sujeita à lotação dos espaços.

Estar - Encontros de Teatro, Arte e Residências

23 de Maio a 1 de Junho

Repartido entre Vila do Bispo (23 a 26 de Maio) e Lagos (31 de Maio e 1 de Junho), o festival chega à nona edição com cara lavada – respondia anteriormente como Encontros de Teatro e Animações de Rua – e um novo formato, acrescentando à montra o resultado das residências artísticas desenvolvidas ao longo do ano pela organizadora Mãozorra.

O convite mantém-se: a ideia é estar em comunidade e apreciar a arte de talentos como os franceses Theatre Jaleo, os dinamarqueses Sofie Krog Theatre, o espanhol David Espinosa ou os portugueses Mandrágora, Partículas Elementares e Ana Lua Caiano, entre outros.

A entrada é gratuita; o programa detalhado pode ser consultado aqui.

EXPOSIÇÃO

Talking Brains - Programados para Falar

24 de Maio a 1 de Setembro

Foto O Éden do Theatre Jaleo DR

Promovida com o apoio da Fundação “​la Caixa”, a nova exposição do Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva de Lisboa dá que pensar e falar.

Dedicada ao cérebro, o principal órgão do sistema nervoso, Talking Brains - Programados para Falar convida a explorar a origem, a riqueza e a importância das mais de sete mil línguas faladas no mundo. Dá a conhecer “a evolução do cérebro linguístico” em seis áreas distintas, acompanhando as várias etapas da aquisição da linguagem e não esquecendo os novos modelos de comunicação baseados em ferramentas de inteligência artificial.

A inauguração está marcada para o dia 24 de Maio, às 18h, e vem acompanhada por uma série de desafios para puxar pela cabeça – sopas de letras, linguagem musical, jogos de palavras e a ligação de estímulos à activação de zonas do cérebro são apenas alguns dos exemplos. Neste dia, a entrada é livre. Depois, tem um custo de 14€ (9€ dos três aos 17 anos; 10€ para seniores).

As portas estão abertas das 10h às 18h, excepto ao fim-de-semana e feriados, em que encerra às 19h, e à segunda-feira.

TEATRO

Jacarandá

25 e 26 de Maio

Foto Talking Brains - Programados para Falar DR

Sem palavras, mas com toda a expressão visual, a peça Jacarandá parte à descoberta do “mundo imaginário e enigmático” da natureza. Apontada a todas as idades, a nova criação da Universo Paralelo vai ao lugar “onde o infinito se desdobra” para, com as suas marionetas e formas animadas, revelar “as cores, o ritmo e a maestria botânica” que serve de casa a muitos seres.

Para ver no Museu da Marioneta, em Lisboa, sábado (às 16h) e domingo (às 11h30), com bilhetes a 7,50€.

O Gigante Egoísta

25 e 26 de Maio

Jacarandá DR Jacarandá DR Fotogaleria Jacarandá DR

Era uma vez um jardim cheio de alegria, risadas e brincadeiras. Até ao dia em que o Gigante regressou de umas férias e resolveu fechá-lo, expulsando todas as crianças que ali brincavam. A partir daí, nada foi como dantes: as pessoas ficaram tristes, a Primavera deixou de aparecer e o Gigante ficou isolado com o seu egoísmo num “longo e frio Inverno”.

O conto escrito por Oscar Wilde é levado à cena pela Companhia Cegada no Auditório Municipal António Silva do Cacém, sábado e domingo, às 16h. Bilhetes entre 5€ e 7€. M/3

Doce Gotinha - Uma Grande Viagem

28 de Maio

Uma viagem pelo ciclo da água pelo olhar de uma gotinha. Entre a queda de uma nuvem como chuva e o regresso ao ponto de partida, torna-se mais sábia ao conhecer animais peculiares, entrar em rios, mares e riachos, e percorrer vários países e climas.

Narrado por Catarina Furtado e José Pedro Gil, com Emanuel de Andrade ao piano, o espectáculo sobe ao Palco das Artes de Vila Nova de Cerveira, em dose tripla: às 10h e 14h (para a comunidade escolar e IPSS do concelho), e às 21h (público geral), sempre com entrada livre.

FESTAS

Dia de África no MUHNAC

25 de Maio

Em Lisboa, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência dedica o dia à riqueza e à cultura de África.

Entre as 11h e as 17h, nos espaços do Museu e do Jardim Botânico, desfiam-se actividades como Tintin: do Congo a Angola, centrada nas questões coloniais abordadas nas exposições Panorama do Congo e Impulso Fotográfico; uma sessão dedicada aos Ritmos Africanos, com notas e instrumentos que vão do tradicional ao contemporâneo; ou o concerto que junta as raízes africanas de Mbalango, Mick Trovoada e Demba Diabaté.

A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia em geral@museus.ulisboa.pt ou 213 921 808.

MÚSICA

Concertos Promenade: Romeu e Julieta

26 de Maio

Com base nas linhas de William Shakespeare, Piotr Ilitch Tchaikovsky compôs um poema sinfónico alusivo à história trágica de um amor incompreendido e proibido entre jovens de famílias rivais. É essa peça musical que está em destaque no concerto para toda a família, interpretado pela Orquestra Sinfónica da Artave.

Com direcção musical de Cesário Costa, cenário de Sara Botelho e comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro, está marcado para domingo, às 11h, no Coliseu Porto Ageas, com bilhetes de 12€ a 14€.

JOGOS

Oeiras Gaming

25 e 26 de Maio

A história interactiva dos videojogos, realidade aumentada, realidade virtual, máquinas arcade, pinball, consolas e comida de rua para aconchegar o estômago entre a jogatana.

É nestes níveis que se desenrola a terceira edição do evento transgeracional dedicado ao gaming e à sua vertente mais competitiva (esports).

Encontro marcado no Clube Recreativo dos Leões de Porto Salvo (Oeiras), das 10h às 20h (no domingo, até às 19h), com entradas a 5€.