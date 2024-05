Fim-de-semana na TV: Bowie, Gaga, Stones e o final da Taça

CINEMA

As Pontes de Madison County

AXN White, sábado, 21h25

Filme de Clint Eastwood, perfeito para românticos incorrigíveis. Enquanto o marido e os filhos estão fora, Francesca (Meryl Streep) é abordada por Robert Kincaid (Eastwood), um fotógrafo ao serviço da National Geographic que lhe pede indicações. Ela aceita acompanhá-lo, sem imaginar o impacto que essa decisão vai ter.

Imitação da Vida

TVCine Edition, sábado, 22h

Neste filme dirigido por Douglas Sirk em 1959, Lana Turner dá vida a uma actriz bem-sucedida, enquanto Juanita Moore encarna uma mãe solteira de origem afro-americana que vai viver para a casa dela como empregada doméstica. Com o passar dos anos, vão-se tornando cada vez mais próximas.

Austin Powers - O Espião Irresistível

Star Comedy, sábado, 22h31

Dois anos depois do sucesso de Austin Powers, o Agente Misterioso (1997), o realizador Jay Roach e o actor cómico Mike Myers voltaram a juntar-se para esta segunda aventura do mais cool, espampanante e psicadélico dos espiões. Agora, tem de viajar no tempo, até 1969, para resgatar a sua virilidade e salvar o mundo das vilanias do Dr. Evil.

O filme esteve nomeado para o Óscar de melhor caracterização e valeu a Madonna e a William Orbit um Grammy pela canção Beautiful stranger. A paródia continua domingo, à mesma hora, com Austin Powers em Membro Dourado (2002), em que Beyoncé surge como deuteragonista.

Flores de Aço

AXN Movies, domingo, 14h

Baseada numa peça de Robert Harling, esta comédia dramática realizada por Herbert Ross segue um grupo de mulheres de uma pequena cidade do Louisiana. São elas as epónimas “flores de aço”. No elenco, Dolly Parton, Daryl Hannah, Julia Roberts (no papel que a lançou para a fama e que lhe valeu a primeira nomeação para um Óscar), Sally Field, Shirley MacLaine e Olympia Dukakis.

Stardust - O Nascer de Uma Estrela

TVCine Emotion, domingo, 19h55

Em 1971, David Bowie inventa a persona artística Ziggy Stardust, estrela do rock ‘n’ roll alienígena e andrógina. No ano seguinte, lança o álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O sucesso é de tal forma retumbante que começa a assombrar o seu autor. Bowie decide dar-lhe um fim em 1973. Johnny Flynn, Marc Maron e Jena Malone ocupam os papéis principais neste biopic de 2020, dirigido por Gabriel Range, que co-escreve o argumento com Christopher Bell.

É o primeiro filme de uma sessão dupla dedicada a Bowie. Logo a seguir vem o documentário de 2022 Moonage Daydream. Autorizado pelos herdeiros do ícone britânico, Brett Morgen, realizador de filmes sobre Rolling Stones, Kurt Cobain ou Jane Goodall, atira-se à sua biografia.

Pelé: O Nascimento de Uma Lenda

Hollywood, domingo, 21h30

Biopic do futebolista brasileiro, desde o nascimento até ter levado a selecção a ganhar o seu primeiro Mundial. Escrito e realizado pelos irmãos Jeff e Michael Zimbalist, é protagonizado por Kevin de Paula e Leonardo Lima Carvalho (o primeiro, Pelé em adulto; o segundo, em criança) e centra-se na relação entre o jogador e Dondinho, o pai, ex-futebolista e treinador, aqui interpretado por Seu Jorge.

Summerland - O Verão das Nossas Vidas

RTP1, domingo, 00h56

Jessica Swale escreve e realiza esta história dramática passada na II Guerra Mundial, em torno de uma escritora (Gemma Arterton) cuja vida muda a partir do momento em que decide acolher Frank, um rapaz que fugiu de Londres durante os ataques alemães.

DOCUMENTÁRIOS

O Assassinato de Meredith Kercher

AMC Crime, sábado, 15h

Através de testemunhos de pessoas envolvidas, analisam-se “as provas, os egos e os erros que deixaram a família de Meredith com mais perguntas do que respostas”.

O caso remonta a 1 de Novembro de 2007, quando Meredith Kercher, estudante inglesa que se encontrava em Perugia (Itália) em intercâmbio, foi encontrada brutalmente assassinada, aos 21 anos, no apartamento que partilhava com a norte-americana Amanda Marie Knox. Depois das acusações e absolvições em tribunal e da muita tinta que correu nos tablóides, continuam a ser mais as dúvidas do que as certezas sobre o que realmente aconteceu.

Crossfire Hurricane

RTP2, sábado, 22h01

Em 2012, em plena celebração dos 50 anos dos Rolling Stones, estreava-se este “rockumentário” de Brett Morgen (o realizador que, três anos depois, assinaria Montage of Heck) sobre a maior banda rock do planeta. Baptizado a partir da letra de Jumpin’ Jack Flash (1968), estende o arco temporal desde os primeiros passos de um punhado de miúdos ingleses até 1981, o ano de um êxito chamado Start me up e de um extensa digressão nos EUA.

Compreende imagens raras que funcionam como livre-trânsito para o âmago da banda nesses tempos – com as devidas notas de dramas, drogas e polémicas – bem como entrevistas recentes, notícias e outros materiais ilustrativos da ascensão do grupo ao panteão das lendas.

Gestos e Fragmentos

RTP2, sábado, 00h01

Não sendo exactamente um documentário, é um documento histórico – ou, como define o subtítulo, um Ensaio sobre os militares e o poder. Rodado por Alberto Seixas Santos uma década depois da passagem à democracia, analisa o processo revolucionário a partir de três perspectivas: do “capitão de Abril” Otelo Saraiva de Carvalho, do académico Eduardo Lourenço e do realizador Robert Kramer, este no papel de um jornalista norte-americano.

DESPORTO

Futebol: Barcelona x Lyon

TVI, sábado, 17h

Directo. Barcelona e Lyon encontram-se no Estádio de San Mamés, em Bilbau (Espanha), para a final da Liga dos Campeões feminina. A inglesa Rebecca Welch dirige a partida.

Futebol: Porto x Sporting

RTP1, domingo, 15h15

Em directo do Jamor, a final da 84.ª Taça de Portugal joga-se entre o Porto e o Sporting. Para os “dragões”, detentores do título, é a oportunidade de alcançarem o 20.º troféu. Já os “leões”, campeões nacionais, tentam aumentar o palmarés de 17. Fábio Veríssimo arbitra a partida.

ESPECTÁCULOS

Gaga Chromatica Ball

Max, domingo, streaming

Estreia-se o filme que regista o concerto dado por Lady Gaga no Dodger Stadium (Los Angeles), em Setembro de 2022, durante a digressão Chromatica Ball. “52 mil pessoas. Esgotado. Trinta câmaras apontadas para ti e um take”, “twittou” a artista depois desse espectáculo.

As Cores da Água

RTP2, domingo, 19h02

Esta “experiência audiovisual” nasceu por iniciativa do Projecto Cardo, em parceria com a autarquia de Santo Tirso. Conta a história do concelho a partir do trajecto de Eulália, “de menina do campo a mulher lutadora”. Estreou-se em Dezembro de 2021.

PRÉMIOS

Prémios Sophia

RTP2, domingo, 22h01

Ligação directa ao Casino Estoril para acompanhar a entrega dos prémios atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema, numa gala conduzida pelo tema Cinema É Liberdade. Não Sou Nada, de Edgar Pêra, é o candidato a mais galardões, com 15 nomeações, seguido de Great Yarmouth: Provisional Figures, de Marco Martins, com 13, e Nação Valente, de Carlos Conceição, com dez. O Prémio Sophia Carreira vai para o realizador Rui Simões e para o compositor Luís Cília.

INFANTIL

Planeta Willy (VP)

Nos Studios, sábado, 9h37

Filme de animação para os mais pequenos, com realização do francês Eric Tosti, e com as vozes de Rui Unas e Isaac Carvalho na versão lusa. O pequeno Willy viaja com os pais numa nave quando, por causa de uma avaria grave, é colocado numa pequena cápsula de resgate e ejectado. Ao aterrar num planeta desconhecido, o rapaz fica à guarda de Buck, um robô de sobrevivência, criado especificamente para o manter vivo até alguém o localizar e resgatar. Enquanto isso não acontece, os dois vão explorando o local, descobrindo lugares e seres maravilhosos.

Uma Aventura no Jurássico (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Animação para toda a família, realizada por Yoon-suk Choi. Ernie, a sua irmã Julia e o seu melhor amigo Max resolvem espreitar uma máquina do tempo em forma de ovo gigante, sem imaginarem a aventura que os espera.