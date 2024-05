Portugal cria grupo de trabalho para a eliminação do HPV

Estratégia para a eliminação do HPV surge alinhada com a Organização Mundial de Saúde, mas está ainda numa fase inicial. Rastreio do cancro da mama à espera de nova norma.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) está a trabalhar numa estratégia para a eliminação da infecção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV), alinhada com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que se encontra ainda numa fase inicial e para a qual estão a ser constituídos grupos de trabalho. O projecto foi divulgado pelo director do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas (PNDO), José Dinis Silva, que esteve esta quinta-feira no II Congresso Nacional de Epidemiologia e Registo de Cancro, que decorre no IPO do Porto, em representação da directora-geral da Saúde, Rita Sá Machado.