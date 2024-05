Governo anuncia mais 709 camas para estudantes no Inatel e em pousadas da juventude

No arranque do próximo ano lectivo, os alunos do ensino superior vão ter mais 709 camas disponíveis em alojamento estudantil público. Não será construção pública nova, mas sim espaços que o Governo identificou, na última semana, em pousadas do Inatel e da juventude, anunciou esta quinta-feira a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes. Além destes novos lugares, o Governo tem estado em contacto com as universidades e institutos politécnicos para que nos seus concelhos identifiquem mais espaços que possam servir de alojamento para os estudantes.

É hoje um dos maiores desafios para quem quer seguir um curso superior e tem deixar a sua terra natal: encontrar um quarto ou uma casa a preços comportáveis. A par disso, a oferta pública de alojamento é extremamente escassa face à quantidade de alunos deslocados. "Sabemos que há um plano nacional para o alojamento estudantil em execução, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência até 2026, mas há um problema ao dia de hoje e o Governo tem obrigação de apresentar soluções", disse a ministra, no final do Conselho de Ministros que se realizou em Braga e foi dedicado aos jovens.

As estimativas mais recentes do Programa Nacional de Alojamento do Ensino Superior (PNAES) indicam que, em Abril deste ano, havia 15.929 camas para alunos deslocados em residências do ensino superior público — um número a que se somam 1271 alojamentos protocolados, o que perfaz 17.200 camas no sector público. Se considerarmos os 108 mil estudantes deslocados que frequentam as instituições de ensino superior públicos, a oferta de alojamento só chega para 15,9% desses alunos.

Apesar de o PNAES ter sido apresentado em 2018, os primeiros resultados com vista a cumprir o desígnio de duplicar até 2030 a oferta de camas em residências universitárias públicas, só começaram a mostrar-se no ano passado: em Janeiro de 2023, foram inauguradas 47 que foram renovadas numa residência da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã.

No arranque deste ano lectivo, o anterior Governo previa que, ao longo do ano, ficassem prontas mais 835 novas camas, a que se somariam 237 camas renovadas em residências de estudantes já em funcionamento. Todas estas obras seriam financiadas com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Mais apoios a não bolseiros

Para reforçar a oferta pública de alojamento estudantil, Margarida Balseiro Lopes anunciou ainda que o Governo tem estado em contacto com as universidades e com os institutos politécnicos no sentido de identificar mais camas nos concelhos onde estão implantadas. "As instituições de ensino superior estão a identificar junto de entidades públicas, privadas e do sector social camas que possam disponibilizar e que o Estado vai pagar, para que em Setembro se possam somar às 709 camas mais algumas centenas", anunciou. Para cumprir esta medida, o Governo tem uma linha de financiamento de 5,5 milhões de euros.

Além destas medidas, e como já tinha sido anunciado, os estudantes universitários deslocados não-bolseiros vão também receber um complemento ao alojamento de 50%, desde que o rendimento per capita do seu agregado familiar se situe entre os 11.712,98 e os 14.259, 28 euros anuais. “É uma medida que consideramos da mais elementar justiça social”, notou a ministra da Juventude.

Segundo o Governo, a medida poderá chegar a 13 mil estudantes. Era há muito pedida pelas associações académicas, que já tinham sugerido que fosse criada uma espécie de “Porta 65 para estudantes universitários”, que permitisse aos estudantes receber uma subvenção pelos gastos que têm com a habitação.

Os jovens a quem é atribuída uma bolsa de estudo (este ano são cerca de 80 mil, o número mais elevado de sempre) e que não têm lugar em residências públicas já têm acesso a um apoio semelhante. Na quarta-feira, o Parlamento aprovou, na generalidade, um projecto de lei do PS que visa precisamente alargar o universo de beneficiários deste complemento.

A Federação Académica do Porto (FAP) vê estas medidas como “um bom primeiro passo” no combate ao problema do alojamento estudantil, mas alerta que “não é suficiente”. “Ainda há muito por fazer para garantir a igualdade de oportunidades e a plena valorização dos jovens no país. São precisas medidas profundas para fazer avançar e cumprir, a médio-longo prazo, o problema estrutural do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior”, considerou, em comunicado, o presidente desta organização estudantil, Francisco Porto Fernandes.

No início do ano, ainda antes das eleições legislativas, a FAP diz ter enviado um conjunto de propostas a todos os partidos políticos, entre as quais uma que contemplava a criação de um programa de apoio ao alojamento "bastante semelhante à que foi aprovada em Conselho de Ministros”, afirma o presidente da FAP. com Marta Leite Ferreira