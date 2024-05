Estado gasta 245 milhões de euros com doenças que vacinação na idade adulta poderia prevenir

As despesas do Estado português com doenças que poderiam ser prevenidas através da vacinação na idade adulta chegam aos 245 milhões de euros, um cenário que também acontece em vários outros países da União Europeia. A conclusão é de investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública que quiseram quantificar o impacto económico para o sistema de saúde e para a sociedade decorrentes de infecções "provocadas por um conjunto de doenças para as quais existem vacinas disponíveis".

