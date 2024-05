Sondagem coloca trabalhistas britânicos 17 pontos à frente dos conservadores

Primeira sondagem realizada após a convocação de eleições antecipadas no Reino Unido reforça favoritismo do partido de Keir Starmer face aos conservadores de Rishi Sunak.

O Partido Trabalhista tem uma vantagem de 17 pontos percentuais sobre o Partido Conservador, do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, de acordo com a primeira sondagem realizada desde que este convocou, inesperadamente, eleições para 4 de Julho.

A sondagem foi realizada pela More in Common, membro do British Polling Council, organismo que regula as sondagens no Reino Unido. O inquérito, com cerca de 2.000 entrevistados, atribui 44% de intenções de voto ao Labour e 27% ao Partido Conservador. Segue-se o partido de direita ReformUK, a colher a preferência de 10% dos inquiridos, e os Liberais Democratas, centristas, com 9%. Os Verdes britâncios obteriam 5% dos votos se as eleições fossem realizadas hoje.

Os resultados estão em linha com os de outras sondagens. Uma pesquisa anterior, realizada entre 17 e 19 de Maio pela More in Common, colocava os trabalhistas com uma vantagem de 16 pontos percentuais face aos conservadores.

Rishi Sunak anunciou, esta quarta-feira, a convocação de eleições legislativas no Reino Unido para 4 de Julho, daqui a pouco mais de um mês. O Parlamento será dissolvido na próxima quinta-feira. O Partido Conservador sofreu uma pesada derrota nas últimas eleições autárquicas - um dos piores desempenhos eleitorais do partido de Sunak - e, de acordo com as sondagens, caminha agora para perder vários lugares em Westminster.

Em sentido inverso, a sucessão de vitórias dos trabalhistas nas eleições locais e autárquicas, bem como a conquista de vários deputados aos conservadores em eleições intercalares desencadeadas por diversas renúncias, reforçam o favoritismo do partido de Keir Starmer.