Sob pressão das famílias dos reféns, Netanyahu aceita retomar negociações com Hamas

O gabinete de guerra de Israel anunciou que deu ordens à equipa de negociadores para retomar o seu trabalho, com novas “directrizes” para que voltem a tentar chegar a um acordo que permita declarar um cessar-fogo na Faixa de Gaza em troca da libertação dos reféns capturados pelo Hamas a 7 de Outubro. A decisão surgiu poucas horas depois da divulgação de um vídeo com imagens do sequestro de sete militares israelitas por combatentes do movimento islamista, na base de Nahal Oz.

