A linha vermelha de Ursula von der Leyen passa ao lado de Giorgia Meloni

Sob pressão dos seus adversários políticos no debate da Eurovisão com os Spitzenkandidaten, a presidente da Comissão explicou por que está disposta a trabalhar com o ECR.

Mesmo ausentes do palco do debate entre os candidatos à presidência da Comissão Europeia promovido pela Eurovisão, esta quinta-feira, no hemiciclo do Parlamento Europeu de Bruxelas, foram os partidos populistas, nacionalistas e da extrema-direita que dominaram a discussão, com todos os participantes a apontar os “perigos” das suas soluções, e os “riscos” das suas políticas, para o projecto de progresso, solidariedade e integração que é a União Europeia.