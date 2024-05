China simula bloqueio militar de Taiwan para “punir” o novo Presidente “separatista”

“Uma forte punição para os actos separatistas das forças independentistas de Taiwan e um aviso sério contra a interferência e a provocação de forças externas”. É desta forma que o Comando do Teatro de Operações Oriental do Exército de Libertação do Povo chinês (ELP) descreve as manobras militares iniciadas esta quinta-feira de manhã em redor do território governado de forma autónoma desde 1949, que Pequim reivindica como uma província da República Popular da China.

