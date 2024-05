Phunjo Lama volta a ser a mulher mais rápida de sempre a subir ao Evereste

Phunjo Lama subiu ao cume do Evereste em 14 horas e 31 minutos, o tempo mais rápido de sempre. A alpinista nepalesa bateu o anterior recorde por mais de 10 horas.

A alpinista nepalesa Phunjo Lama pulverizou hoje o recorde feminino de subida mais rápida ao cume do Evereste, fixando o novo melhor registo em 14 horas e 31 minutos, de acordo com a autoridade de turismo do país.

"Ela partiu às 15h52 do dia 22 de Maio e chegou ao cume às 06h23 de hoje", disse Khim Lal Gautam, responsável do turismo local no acampamento base. O recorde anterior, que datava de 2021, foi batido por 11 horas e 19 minutos.

Phunjo Lama, de 30 anos, tinha dito no início do mês que tinha "100% de certeza" de que iria atingir o pico da "Deusa Mãe", a 8849 metros. O feito de hoje permitiu-lhe recuperar um recorde que tinha fixado em 2018, na altura em 39 horas e seis minutos. Ada Tsang Yin-hung, de Hong Kong, foi quem a destronou em 2021, ao subir em 25 horas e 50 minutos.

O recorde feminino está agora a três horas e 35 minutos do masculino, detido pelo igualmente nepalês Lhakpa Gelu, em 2003, fixado em 10 horas e 56 minutos. Por outro lado, esta semana, o sherpa Kami Rita estabeleceu um novo recorde de ascensões ao Evereste, nomeadamente 30, desde a primeira em 1994.