Sexta na TV: das lições de Abbott Elementary à mestreia de Hitchcock

Nos destaques do dia entram também uma Subtracção no Irão, a música do North Festival, um mito sobre Salazar, um novo Atlas e caos entre dinossauros.

CINEMA

Subtracção

RTP2, 22h55

Depois de Pig - Porco (2018), o realizador iraniano Mani Haghighi dirigiu este thriller em que um casal (Taraneh Alidoosti e Navid Mohammadzadeh) descobre que tem sósias em Teerão, também eles um casal. Com argumento escrito a meias por Amir Reza Koohestani e o próprio Haghighi, o filme começou a ser rodado em 2020 e sofreu vários atrasos por causa da pandemia.

Estreou-se finalmente no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em 2022, naquele que seria mais um ano conturbado para o realizador: em Outubro, as autoridades iranianas proibiram-no de viajar, por manifestar apoio aos protestos que ocorriam por todo o país, na sequência da morte de Mahsa Amini, que não resistiu aos ferimentos três dias depois de ter sido detida e alegadamente espancada pela chamada “polícia da moralidade”.

Atlas

Netflix, streaming

Estreia-se o thriller de ficção científica em que Jennifer Lopez encarna uma analista de dados a braços com uma missão que envolve planos de inteligência artificial e implica nada menos do que a salvação da Humanidade. Realizado por Brad Peyton, segundo um argumento de Leo Sardarian e Aron Eli Coleite, o filme conta também com actuações de Simu Liu, Sterling K. Brown e Mark Strong.

SÉRIE

Abbott Elementary

Star Comedy, 19h48

Com mais alunos do que seria desejável para o seu (sub)financiamento, a escola pública de Filadélfia lá vai (sobre)vivendo da dedicação dos professores – e das muitas peripécias cómicas que têm feito desta série um dos maiores fenómenos cómicos recentes, com direito a quatro Emmys e três Globos de Ouro no currículo.

Rodada em estilo de falso documentário e rompendo frequentemente a “quarta parede”, é uma criação de Quinta Brunson, que também a protagoniza e que se inspirou na experiência da própria mãe enquanto educadora. A terceira temporada chega hoje ao Star Comedy com dois episódios em torno do Dia das Carreiras e mais doses duplas prometidas para os serões das próximas sextas.

DOCUMENTÁRIOS

O Meu Nome É Alfred Hitchcock

TVCine Edition, 22h

A propósito do centenário de Number 13, a primeira obra de Alfred Hitchcock (1899-1980), o crítico e historiador de cinema Mark Cousins realizou, em 2022, este documentário sobre o mestre do suspense. Vai “espreitando o seu mundo” através de imagens de arquivo que revelam significados e técnicas usadas em alguns dos seus filmes mais famosos – como A Corda (1948), Chamada para a Morte (1954), A Janela Indiscreta (1954), Vertigo - A Mulher Que Viveu Duas Vezes (1958), Intriga Internacional (1959), Psico (1960) ou Os Pássaros (1963) – e outros não tão conhecidos.

Salazar Não ia à Bola

RTP1, 23h16

Fátima, fado e… futebol? Da autoria de Rui Alves, este trabalho sobre a história do desporto-rei em Portugal procura desconstruir a trindade do Estado Novo e, “sem negar o aproveitamento” da popularidade do futebol pela ditadura, ressalva a sinopse, provar que “o apoio salazarista a este ‘F’ não passa de um mito”.

The Beach Boys

Disney+, streaming

Realizado por Frank Marshall (Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart) e Thom Zimny (Western Stars), e escrito por Mark Monroe, este novo documentário acerca dos rapazes californianos cujas harmonias se converteram num fenómeno de popularidade nos anos 1960 e 1970 estreia-se com a ambição de ser “o olhar definitivo sobre a banda americana”.

Tem a aprovação de Brian Wilson – “levou-me de volta àqueles tempos com os rapazes, àquela diversão e à música”, cita a plataforma –, conta com depoimentos de outros membros do grupo na primeira pessoa e consulta personalidades como Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder ou Don Was sobre o legado e a influência dos Beach Boys.

MÚSICA

North Festival

RTP1, 00h19

A estação pública torna a sintonizar-se no festival de música portuense que, na sua sexta edição, se muda da Alfândega do Porto para o Parque de Serralves, onde fica instalado até domingo. Neste dia inaugural, o mais aguardado é Alejandro Sanz, que sobe ao palco depois de Nininho Vaz Maia, Iñigo Quintero, Maria Becerra e Myke Towers. Amanhã, são os Keane a encabeçar o cartaz, honra que no domingo fica nas mãos de Nelly Furtado.

INFANTIL

Mundo Jurássico: Teoria do Caos

Netflix, streaming

Estreia. Os “seis da Nublar”, o grupo de adolescentes que protagonizou cinco épocas de Acampamento Cretáceo (derivação animada do franchise baseado no livro de Michael Crichton), regressam para mais uma dose generosa de sustos, dentes à espreita, mistério e conspiração. Nesta sequela, reencontramo-los seis anos depois, a levarem as suas vidas de jovens adultos e a terem de as interromper para descobrirem o que aconteceu a um deles.