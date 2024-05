Payal Kapadia levou a Cannes uma cidade chamada desejo: Bombaim

All We Imagine as Light, primeira longa-metragem de ficção da realizadora indiana, é para já o título mais apaixonante da competição que no sábado conhecerá o seu palmarés.

Das vozes de All We Imagine as Light fica o eco. É um murmúrio teimoso, é uma brisa de praia, areia na pele. Ouve-se também no vento que a primeira longa-metragem de ficção da indiana Payal Kapadia, sucessora do documentário A Night of Knowing Nothing, vencedor da competição do Leffest em 2021, é o filme favorito para a Palma de Ouro desta 77.ª edição de Cannes, a desvelar no sábado.