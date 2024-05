A 94.ª Feira do Livro de Lisboa acontece de 29 de Maio a 16 de Junho, terá oito novos participantes e ocupa mais espaço no Parque Eduardo VII. É o primeiro ano no caminho de uma feira mais inclusiva.

Com mais dez pavilhões, com duas novas praças e um horário de abertura antecipado, a 94.ª edição da Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se de 29 de Maio a 16 de Junho no Parque Eduardo VII, em Lisboa.