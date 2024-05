Cinco gravações inéditas de Louis Armstrong na mítica sessão da BBC editadas este Verão

Poucos ouviram toda a música que Louis Armstrong tocou em 1968 quando visitou a BBC. Agora, será editado pela primeira vez Louis in London, um duplo álbum que regista o teor das actuações do intérprete de What a wonderful world em Londres, que ficaram perdidas no tempo e na lista de desejos dos fãs e coleccionadores mais fervorosos. Há cinco registos inéditos no disco, especifica esta quarta-feira o diário britânico The Guardian.

O álbum vai ser lançado pela editora Verve a 12 de Julho e inclui temas como The bare necessities, Mack the knife e Hello, Dolly! e cinco inéditos absolutos destas sessões — (Back home again) In Indiana, You’ll never walk alone, Ole miss, Blueberry hill e What a wonderful world. Para assinalar o anúncio desta edição, a BBC divulgou um vídeo dessa actuação de Hello, Dolly!, remasterizado e colorizado.

No Verão de 1968, Louis Armstrong gravou uma actuação "cheia de vitalidade e alegria", segundo a editora, tanto na voz quanto no trompete. A sessão ocorreu mais precisamente a 2 de Julho e foi transmitida na BBC no programa TV Show Of The Week a 22 de Setembro.

O próprio Armstrong considerava que fora talvez o pináculo da sua carreira, ou uma espécie de última grande actuação. Louis Armstrong estava doente há algum tempo e acabaria por morrer em 1971. Guardou uma cópia da gravação da BBC para si, escreve a publicação especializada Jazzwise. Na caixa tinha um bilhete onde se lia: "para os fãs". As gravações acabariam por circular, mas num círculo restrito de amigos a quem o músico passava orgulhosamente o registo daquela mítica actuação.