Scarlett Johansson acusa OpenAI de imitar a sua voz. “Sky” retirada do ChatGPT

A OpenAI, consórcio de inteligência artificial (IA) responsável pelo ChatGPT, retirou nesta segunda-feira a "Sky" da lista de vozes disponíveis no seu produto. A decisão terá sido desencadeada por uma ameaça de acção legal por parte da actriz norte-americana Scarlett Johansson, que entretanto veio acusar publicamente a empresa de ter utilizado uma imitação da sua voz sem o seu consentimento.

Num comunicado citado pela imprensa norte-americana, Johansson revela que recebeu "uma proposta de Sam Altman", CEO da OpenAI, em Setembro de 2023, para contratá-la para "dar a voz ao actual sistema do ChatGPT".

"Ele disse-me que sentia que, ao dar a minha voz ao sistema, eu poderia fazer a ponte entre as empresas tecnológicas e os criativos, e ajudar os consumidores a sentirem-se confortáveis com as alterações sísmicas relacionadas com os humanos e a inteligência artificial. Ele disse que a minha voz seria reconfortante", afirma a actriz de Lost in Translation, Match Point e Vicky Cristina Barcelona.

"Depois de muita reflexão e por razões pessoais, rejeitei a oferta", revela Scarlett Johansson. "Nove meses depois, os meus amigos, família e o público em geral notaram todos o quanto o novo sistema chamado 'Sky' soava como eu", nota a actriz de 39 anos, que também tem nacionalidade dinamarquesa.

'Sky' era uma das cinco vozes, femininas e masculinas, disponibilizadas pela OpenAI para a interacção com o ChatGPT, transformando a ferramenta de inteligência artificial num programa de conversação semelhante a assistentes virtuais como a Siri, da Apple, ou a Alexa, da Amazon.

As parecenças entre a "Sky" e a voz de Scarlett Johansson foram rapidamente notadas nas redes sociais e sublinhadas de forma implícita por Sam Altman, que aludiu ao filme Her no X (ex-Twitter), precisamente no dia do lançamento do ChatGPT-4o, o seu mais recente modelo de inteligência artificial, na semana passada. Em Her - Uma História de Amor (2003), de Spike Jonze, é Johansson que dá voz ao programa de inteligência artificial por quem o protagonista se apaixona.

"Quando ouvi a demonstração divulgada, fiquei chocada, furiosa, e não acreditei que o Sr. Altman pudesse utilizar uma voz que soasse tão assustadoramente semelhante à minha que os meus amigos mais próximos e a comunicação social não conseguiam distingui-las", acrescentou Johansson no comunicado, referindo ainda a menção do CEO da OpenAI ao filme Her nas redes sociais.

A actriz revela ainda que, dois dias antes da apresentação do ChatGPT-4o, Altman contactou o seu agente para voltar a considerar a proposta da OpenAI. "Antes que pudéssemos entrar em contacto, o sistema foi divulgado." Johansson refere-se ao ChatGPT-4o, em cuja apresentação a 13 de Maio foi de facto a voz "Sky" que assumiu o maior protagonismo, mas a voz, tal como as outras quatro, já se encontrava disponível desde Setembro de 2023 nas versões anteriores do serviço.

Johansson afirma que a sua equipa legal exigiu entretanto à OpenAI que esclarecesse o processo de criação da voz "Sky". "Consequentemente, a OpenAI acordou relutantemente desactivar a voz 'Sky'", lê-se ainda no comunicado de actriz.

"Numa altura em que estamos todos a lidar com deepfakes e com a protecção da nossa própria imagem, do nosso próprio trabalho, da nossa própria identidade, considero que estas questões merecem clareza absoluta. Espero por uma resolução em forma de transparência e de legislação apropriada que garanta que os direitos individuais sejam protegidos", declara Scarlett Johansson.

Esta segunda-feira, horas antes de a actriz norte-americana ter revelado publicamente o caso, a voz já não estava disponível no ChatGPT.

"Ouvimos dúvidas sobre como escolhemos as vozes do ChatGPT, especialmente a 'Sky'. Estamos a trabalhar para suspender o uso da 'Sky' enquanto respondemos a essas dúvidas", anunciou a OpenAI na rede social X.

Já no domingo, a OpenAI tinha publicado uma declaração no seu site que parece agora responder directamente às dúvidas levantadas pela actriz: "Acreditamos que as vozes de inteligência artificial não devem imitar deliberadamente a voz característica de uma celebridade - a voz 'Sky' não é uma imitação de Scarlett Johansson e pertence a uma actriz profissional diferente no uso da sua própria voz natural. Para proteger a sua privacidade, não podemos divulgar os nomes dos nossos artistas vocais."

A OpenAI nega ter imitado ou utilizado a voz de Scarlett Johansson e afirma que "cada uma das cinco vozes distintas ouvidas foi cuidadosamente seleccionada através de um extenso processo de cinco meses que envolveu actores de voz profissionais, agências de talento, directores de casting e conselheiros na área". Mais de 400 profissionais terão sido avaliados, e os cinco escolhidos terão gravado as suas vozes em São Francisco, em Junho e Julho de 2023. A empresa diz ainda que "cada actor recebeu uma remuneração acima dos valores de mercado".

O incidente é revelado uma semana depois da apresentação pública do ChatGPT-4o, um modelo de inteligência artificial capaz de dialogar verbalmente com o utilizador e de reconhecer informação visualmente. No dia seguinte, foi a vez de a Google apresentar o seu novo modelo de inteligência artificial, com funcionalidades semelhantes ao da OpenAI, que está associada à rival Microsoft.