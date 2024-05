OpenAI anuncia o ChatGPT-4o, capaz de interagir através de voz e vídeo

OpenAI revela nova versão do ChatGPT capaz de dialogar verbalmente com o utilizador e de reconhecer informação visualmente. Google deverá apresentar produto semelhante nos próximos dias.

A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou esta segunda-feira o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial (IA), chamado GPT-4o, capaz de raciocinar e comunicar através de voz, texto e vídeo.

A directora tecnológica da OpenAI, Mira Murati, disse durante um evento transmitido em directo que o novo modelo GPT-4o será disponibilizado gratuitamente aos utilizadores, ao longo dos próximos dias, porque é mais eficiente do que os modelos anteriores da empresa.

Os investigadores da OpenAI demonstraram as novas capacidades do assistente de voz do ChatGPT. Numa demonstração, a ferramenta foi capaz de ler uma história de embalar com diferentes vozes, emoções e tons.

Noutra demonstração, o assistente de voz ChatGPT utilizou as suas capacidades de visão para resolver uma equação matemática escrita numa folha de papel.

A OpenAI está sob pressão para expandir a base de utilizadores do ChatGPT, o seu popular chatbot de inteligência artificial que impressionou o mundo com a sua capacidade de produzir conteúdo escrito semelhante ao humano e de criar código de software de alta qualidade.

Pouco depois do lançamento no final de 2022, o ChatGPT foi considerado a aplicação mais rápida a atingir 100 milhões de utilizadores activos mensais. No entanto, os números do tráfego do site do ChatGPT têm estado numa montanha-russa no último ano, e só agora estão a regressar ao seu pico de Maio de 2023, de acordo com a empresa de análise Similarweb.

Dar ao ChatGPT a capacidade, semelhante à de um motor de busca, de aceder e ligar a informações actualizadas e precisas da Web é um passo óbvio, mas em que a actual versão do ChatGPT tem tido dificuldades, segundo apontam os especialistas do sector.

A OpenAI revelou o seu novo produto um dia antes de a Alphabet, detentora do Google, arrancar com a sua conferência anual de programadores da Google, onde se espera que mostre também as suas próprias novas funcionalidades relacionadas com a IA. De resto, a Google publicou nas redes sociais, à mesma hora do evento da OpenAI, um teaser de um produto de IA que aparenta ter semelhanças com o ChatGPT-4o, exibindo capacidades de comunicação verbal e de reconhecimento visual.