OpenAI desenvolve modelo para clonar vozes. É possível evitar abusos?

A criadora do ChatGPT, a OpenAI, está a trabalhar num modelo de inteligência artificial (IA) que é capaz de clonar a voz de alguém a partir de gravações curtas. A versão actual do modelo, que foi apresentada no final de Março, precisa apenas de uma gravação de 15 segundos para pôr essa voz a “enunciar” textos com diferentes entoações.