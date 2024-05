Sondagem: Mesmo sem investigação esclarecida, maioria diz que Costa tem condições para o Conselho Europeu

O facto de o processo de investigação a António Costa, que se iniciou no Supremo Tribunal de Justiça e desceu há um mês para o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), ainda não ter tido desenvolvimentos nem qualquer esclarecimento faz com que os inquiridos se dividam sobre se o ex-primeiro ministro tem ou não condições para ser presidente do Conselho Europeu. Mesmo assim, a maioria (51%) dos inquiridos da sondagem do Cesop – Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica para o PÚBLICO, a RTP e a Antena 1 considera que o antigo chefe do Governo tem condições para liderar esta instituição europeia a partir do Verão mesmo sem que haja esclarecimento da investigação de que é alvo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt