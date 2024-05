Sondagem: Empate técnico mas com AD à frente do PS por um ponto

Marta Temido e Catarina Martins são as mais reconhecidas. Eleitores do PAN, IL e BE são os mais indecisos e menos fiéis. PS longe dos nove lugares de 2019.

A uma semana do arranque da campanha eleitoral para as europeias de 9 de Junho, mantém-se o impasse. Se as eleições fossem hoje, a AD e o PS teriam um empate técnico, com a coligação de direita a conseguir uma ligeira vantagem sobre os socialistas, obtendo um resultado estimado de 31% contra 30% para o PS. Bem longe surge o Chega, com 15%, e os restantes ficam abaixo dos dois dígitos: IL com 6%; Bloco, Livre e CDU empatados com 5% – ligeiramente acima da linha de água para eleger –, e o PAN com apenas 1%, o que o deixaria, desta vez, fora do Parlamento Europeu.