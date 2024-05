Tivoli estreia-se em Florença e em palácio histórico: é o Tivoli Palazzo Gaddi Firenze

A chancela nascida há quase um século em Portugal continua a avançar pelo mundo. Em Junho estreia hotel no Palazzo Gaddi, no centro de Florença: era um NH, mas após renovação renasce como Tivoli.

A chancela Tivoli, nascida na lisboeta Avenida da Liberdade há quase um século, avança na internacionalização e vai ter uma segunda bandeira em Itália: depois de Trieste, eis Florença. Em ambiente de hotel histórico em palácio setecentista, abre em Junho o Tivoli Palazzo Gaddi Firenze Hotel.

Localizado no "coração de Florença", muito próximo de algumas das maiores atracções da cidade, o novo Tivoli - que, após remodelação do edifício, substitui assim um hotel NH, do mesmo grupo - é, ele próprio, um espelho da essência florentina: se por fora é a cara chapada da cidade, lá dentro não lhe faltam salas com frescos, pinturas e peças de arte, sendo que muitos itens da colecção "remontam ao século XVI".

"O edifício apresenta uma arquitectura tipicamente florentina e foi recentemente renovado pelos designers de interiores de renome internacional Patrizia Quartero e Guy Oliver, preservando o carácter e o espírito nobre da sua história renascentista", indica a cadeia Tivoli em comunicado.

O hotel dispõe de 86 quartos, incluindo quatro suítes, unindo a essencial contemporaneidade a "mobiliário autêntico de época e arte florentina". Nota especial para a suíte presidencial: "Dispõe de um terraço panorâmico com uma vista deslumbrante sobre a catedral e a cidade."

O Tivoli do Palazzo Gaddi dispõe também de restaurante e com aroma a Michelin — é que a sua chef executiva, a italiana Iside de Cesare, já cozinhou para conquistar uma estrela Michelin no restaurante que partilha com o marido, Romano Gordini (La Parolina, na aldeia de Trevinano, no Lazio): "O restaurante principal promete uma viagem gastronómica pela cozinha toscana e italiana", promete-se. O espaço inclui outra estrela, um jardim de Inverno: considerado uma "pérola do restaurante", o Winter Garden permite aliar a gastronomia local a cenário "jardim mágico".

Foto Tivoli Palazzo Gaddi Thierry Delsart

A complementar o restaurante, existem mais dois espaços geridos pela mesma equipa: o bar do átrio do hotel, mais sóbrio e dado a bons vinhos, petiscos e lareira; e o bar no topo, garante de ambiente Verão, cocktails, naturalmente também muitos acepipes e ainda, prometem, "uma das melhores vistas da cidade e da catedral".

É natural também que o novo palazzo Tivoli se comece a ver como cenário de muitos eventos, já que inclui três salas para esse efeito, "todas com os tectos pintados à mão com magníficos frescos", e, incluindo salas de reuniões, pode albergar até 200 participantes.

Foto Não faltam salas ou até tectos impressionantes dr

Foto O jardim "secreto" do Tivoli Palazzo Gaddi Thierry Delsart

Quanto a preços, ainda não foram adiantados, mas durante a sua vida como NH, o Palazzo Gaddi tem apresentados valores desde cerca de 400 euros por noite.

A estreia em Florença leva a chancela Tivoli a deter 17 hotéis pelo mundo (oito em Portugal, mais presenças no Brasil, China, Qatar, Países Baixos, Espanha e Itália). Nascida em 1933 em Lisboa, pertence desde 2015 ao grupo tailandês Minor, gigante hoteleiro com presença em duas dezenas de países (inclui NH, Four Seasons ou Radisson, entre outros). O grupo prometeu manter a marca e o seu histórico luso — um bom exemplo disso: em 2022 abriu na China o Tivoli Chengdu, incluindo neste o restaurante Casa de Fados, com gastronomia portuguesa.