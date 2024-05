Entrando numa fase mais performativa, o concurso esteve no seu melhor também com Anora, de Sean Baker.

A competição do 77.º Festival de Cannes entrou numa fase performativa, com The Substance, de Coralie Fargeat: o seu credo bigger than life, que se revela muito mais decisivo do que a etiqueta body horror, foi um cabo dobrado em termos expressivos. Ficámos a ganhar com o que veio a seguir.