Quarta na TV: Martim, Drácula e o diabo em Pauline

CINEMA

Drácula de Bram Stoker

AXN Movies, 21h10

Realizado por Francis Ford Coppola e baseado na obra literária de Bram Stoker, relata a viagem do príncipe Vlad (Gary Oldman), da sua fortaleza na Transilvânia até uma Londres fascinada pelo animatógrafo, em busca da sua noiva que, pressente ele, reencarnou em Mina (Winona Ryder).

Esta arrepiante história de amor gótica é interpretada por um elenco de luxo que, além de Oldman e Ryder, conta com Anthony Hopkins e Keanu Reeves. Ganhou três Óscares: melhor guarda-roupa, caracterização e som.

SÉRIES

Pauline

Disney+, streaming

Um thriller sobrenatural e apocalíptico, com o demónio no corpo. Assim se pode resumir a minissérie alemã que a Disney+ estreia hoje. Criada por Elena Lyubarskaya e protagonizada por Sira-Anna Faal, é composta por meia-dúzia de episódios em torno de uma jovem que engravida do filho do próprio diabo e se vê no meio do inferno que é ter de salvar o mundo quando ainda nem concluiu o liceu.

Monsieur Spade

TVCine Edition, 22h10

Sam Spade, o detective privado criado por Dashiell Hammett e celebrizado por Humphrey Bogart, ressurge numa nova minissérie que o tira da sua São Francisco natal e o transporta para o Sul de França. Desta vez, é Clive Owen quem ocupa o papel titular.

Encontramo-lo em 1963, pronto para gozar a merecida reforma na tranquilidade de Bozouls. Mas o regresso de um rival, um homicídio brutal e um mistério vêm interromper-lhe o descanso. Monsieur Spade desenvolve-se em seis episódios debitados semanalmente.

Histórias da Montanha

RTP1, 00h03

Anabela Moreira, Madalena Aragão, João Arrais, Cláudio da Silva, Miguel Amorim e Beatriz Gaspar fazem parte do elenco que dá vida à história d’A Maria Lionça, a primeira de cinco adaptações televisivas de contos de Miguel Torga, com realização de Luís Galvão Teles. A RTP repõe a série a partir de hoje. Amanhã, é a vez d’O Leproso. As Histórias da Montanha são retomadas na segunda-feira com O Alma Grande, A Paga (terça) e Mariana (quarta).

DOCUMENTÁRIO

Às Manchas e às Riscas

RTP2, 16h04

Sejam riscas de tigres ou zebras, pintas de leopardos ou manchas de papa-formigas, os padrões proliferam no mundo animal, cobrindo propósitos tão diferentes como camuflagem, regulação da temperatura, aviso, protecção, atracção de parceiros ou simples decoração. Este documentário observa várias espécies que mostram como “as possibilidades de design são infinitas e variam de acordo com o terreno e a geografia”.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Maestro, criador da Orquestra Sem Fronteiras, condutor de programas televisivos e radiofónicos, humorista nas horas vagas e, agora, também autor literário – acaba de chegar às bancas o seu primeiro livro, Falar Piano e Tocar Francês –, Martim Sousa Tavares é o convidado do jornalista Vítor Gonçalves para a Grande Entrevista desta noite.

DESPORTO

Futebol: Atalanta x Bayer Leverkusen

SIC, 19h55

Ligação directa a Dublin (Irlanda), onde a final da Liga Europa se joga entre o invicto Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, recém-coroado campeão da Alemanha, e o Atalanta de Gian Piero Gasperini, clube italiano que está pela primeira vez numa final europeia.

INFANTIL

Panda Sport

Panda+, streaming

Estreia. O velejador João Rodrigues, o português com mais presenças em Jogos Olímpicos, é o primeiro atleta convidado a partilhar com o Panda as rotinas, os desafios, os segredos e algumas curiosidades relacionadas com a modalidade e com a experiência de participar nas Olimpíadas.

Catarina Costa (judo), Gustavo Capdeville (andebol), Fernando Pimenta (canoagem), Filipa Martins (ginástica artística), Diogo Ribeiro (natação), Liliana Cá (lançamento do disco), David Araújo (boccia), Maria Caetano (hipismo) e Nuno Borges (ténis) são os desportistas que se seguem. Há um novo episódio por semana até 26 de Julho, dia de arranque dos Jogos Olímpicos de Paris.