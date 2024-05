Festival Mucho Flow volta a Guimarães em Outubro e revela primeiros nomes do cartaz

Nadah El Shazly, Alex Wilcox, Anastasia Coope, Clarissa Connelly ou Hypnosis Therapy constam do primeiro lote de dez nomes do cartaz. Festival decorre de 31 de Outubro a 2 de Novembro.

O festival Mucho Flow vai regressar a Guimarães entre 31 de Outubro e 2 de Novembro, voltando a ocupar várias salas da cidade, com artistas como Alex Wilcox, Nadah El Shazly ou Still House Plants, anunciou a organização.

O festival, que se estreou em 2013, vai espalhar-se pelo Centro Internacional das Artes José de Guimarães, pelo Teatro Jordão, pelo Centro Cultural Vila Flor e pelo Teatro São Mamede.

A lista completa de artistas anunciada esta terça-feira é composta por Alex Wilcox, Anastasia Coope, Clarissa Connelly, Gabber Eleganza, Hypnosis Therapy, Nada El Shazly, Papaya, Snow Strippers, Still House Plants e University.

"Como sempre, o festival propõe a descoberta como principal motor, passando por diferentes espaços da cidade minhota com bandas sonoras que vão desde o techno e a bass music até à hiper-pop e ao folk, tudo nas suas expressões mais recentes e principalmente por via de estreias em território português", pode ler-se no comunicado divulgado pela organização, a cargo da Revolve, que em 2019 celebrou dez anos de actividade.

Os bilhetes para os três dias já estão à venda, por 50 euros, podendo apenas ser adquiridos através da plataforma Dice.