“Não estamos disponíveis para reformas realizadas a reboque de dois processos”

Novo presidente do sindicato do Ministério Público rejeita que os procuradores actuem em roda livre e considera que há quem se esteja a aproveitar para fazer um ataque premeditado à sua classe.

Aos 54 anos, Paulo Lona foi eleito presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, cargo que assumiu há menos de dois meses. Nesta entrevista, o procurador fala no efeito das polémicas à volta da actuação do Ministério Público (MP) e lança críticas a quem está a tirar partido disso para levar a cabo reformas legislativas que permitem um regresso ao que diz ser um MP com um desenho autocrático e sem investigação independente. “A falta de oficiais de justiça está a paralisar alguns tribunais”, avisa.