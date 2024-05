PSD e PS não deverão mudar Regimento da AR para travar discursos ofensivos

Não deverão ser introduzidas alterações ao Regimento da Assembleia da República (AR) na sequência da polémica surgida, no Parlamento, em relação à posição assumida pelo seu presidente, José Pedro Aguiar-Branco, de que não pode censurar o conteúdo das intervenções dos deputados. Quer o grupo parlamentar do PSD quer a bancada do PS excluem que haja necessidade de mudar o Regimento, sabe o PÚBLICO. Um responsável de um dos principais partidos parlamentares afirmou mesmo: “Não vejo que tenhamos de mudar o Regimento. Podemos ter as melhores leis do mundo, mas tem de haver bom senso.”

