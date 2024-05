A guerra na Ucrânia está mais perto de uma solução política?

As tropas russas têm feito progressos no terreno e as tropas ucranianas foram obrigadas a abandonar várias localidades junto à fronteira. O objectivo da ofensiva russa não será capturar Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, mas sim forçar os ucranianos a deslocar militares e equipamento para esta região, e assim enfraquecer a sua posição no Donbass, onde as forças russas também têm avançado no terreno.

Devido a estes progressos, Zelensky adiou todas as visitas ao estrangeiro, nomeadamente a Portugal.

A pressão de Moscovo surge numa altura em que a Ucrânia ainda aguarda pela chegada da ajuda militar aprovada recentemente pelos EUA, ao fim de seis meses de impasse no Congresso.

As forças ucranianas necessitam, sobretudo, de renovar os seus stocks de munições, que atingiram níveis muito reduzidos nos últimos meses, o que impede uma resposta aos bombardeamentos russos.

Estes avanços russos são irreversíveis? A ajuda externa chegará a tempo? A conferência internacional que a Suíça quer organizar sobre a paz na Ucrânia está condenada ao fracasso?

Diana Soller, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova, ajuda-nos, neste episódio do P24, a reflectir sobre o futuro desta guerra.

