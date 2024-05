Agressor de Paul Pelosi condenado a 30 anos de prisão

O homem que forçou a entrada na residência da ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, em Outubro de 2022, e que agrediu o marido da responsável do Partido Democrata com um martelo, foi condenado a 30 anos de prisão.

David DePape, de 44 anos, um cidadão do Canadá que vive nos EUA há duas décadas, foi considerado culpado, em Novembro, de tentativa de rapto de um alto funcionário da administração federal norte-americana (Nancy Pelosi) e de agressão de um familiar directo (Paul Pelosi) de um alto funcionário.

Na sexta-feira, a juíza federal Jacqueline Scott Corley, da Califórnia, anunciou a sentença: 20 anos de prisão pela tentativa de rapto de Nancy Pelosi e 30 anos de prisão pela agressão a Paul Pelosi. Ambas as sentenças vão ser cumpridas em simultâneo, sendo que aos 30 anos vão ser subtraídos os 18 meses de detenção já cumpridos por David DePape.

Durante o julgamento, o Departamento de Justiça dos EUA pediu uma pena de 40 anos de prisão para o arguido.

Teorias da conspiração

De acordo com as declarações que o próprio prestou ao FBI, DePape agiu convencido da veracidade de várias teorias da conspiração que envolvem Nancy Pelosi e o Partido Democrata — em particular, a acusação infundada, muito popular nos meios mais extremistas do país, de que Pelosi e outras figuras do Partido Democrata lideram uma rede internacional de pedófilos satânicos.

Durante o julgamento, a advogada de defesa pediu à juíza uma pena máxima de 14 anos de prisão para DePape. Segundo a advogada, DePape foi vítima de "uma relação longa e abusiva com uma companheira que explorou as suas vulnerabilidades inatas e o afundou num mundo de crenças extremistas, onde a realidade não é real".

Os crimes aconteceram em São Francisco, no estado da Califórnia, na madrugada de 28 de Outubro de 2022.

Nessa noite, DePape forçou a entrada na residência dos Pelosi com a intenção de raptar Nancy Pelosi, na altura líder da Câmara dos Representantes e terceira na hierarquia de Estado norte-americana, a seguir ao vice-presidente dos EUA.

Segundo a confissão de DePape, a sua intenção era obrigar Nancy Pelosi a "confessar" a sua alegada participação numa rede internacional de tráfico sexual de menores, ameaçando "partir-lhe as rótulas" se a responsável do Partido Democrata não o fizesse. Além de ter planeado raptar Nancy Pelosi, DePape tinha na sua posse uma lista com os nomes de outros alvos, incluindo políticos do Partido Democrata e estrelas de Hollywood.

Surpreendido pela ausência de Nancy Pelosi — que estava em Washington D.C. —, DePape envolveu-se num confronto com Paul Pelosi, na altura com 82 anos, e agrediu-o com grande violência na cabeça com um martelo.

A agressão foi captada pelas câmaras de agentes da polícia que tinham entretanto chegado ao local, alertados por um telefonema feito por Paul Pelosi sem o conhecimento de David DePape.

"Efeito devastador"

Paul Pelosi sofreu lesões graves no crânio, nas mãos e num braço, e foi operado num hospital em São Francisco, onde ficou internado durante seis dias.

No seu testemunho durante o julgamento, Pelosi disse que ainda hoje caminha com dificuldade. "Quase todos os dias tenho dores de cabeça, que evoluem para enxaquecas se não forem rapidamente tratadas. Preciso de dormir durante o dia e não consigo tolerar a claridade e o barulho por muito tempo", disse Pelosi.

Numa declaração enviada ao tribunal, Nancy Pelosi disse que nunca chegou a discutir o ataque com o seu marido. "O Paul não quer recordar aquela noite, e os médicos dizem que a lembrança daquele ataque terrível pode renovar o trauma."

"O ataque teve um efeito devastador em três gerações da nossa família e provocou um impacto duradouro", afirmou Nancy Pelosi na mesma declaração.

DePape vai voltar a julgamento no próximo Verão por causa dos acontecimentos de Outubro de 2022, num processo-crime a nível estadual em que é acusado de arrombamento e invasão de propriedade privada, de violência contra uma pessoa idosa e de uso de uma arma letal, entre outros crimes.

Se for considerado culpado neste segundo julgamento, DePape pode ser condenado a prisão perpétua.