Descida da Cruz já foi exibida pela primeira vez ao público em Portugal

Neste sábado, no Mosteiro de Leça do Balio restaurado por Álvaro Siza, foi possível ver a pintura de Domingos Sequeira, que ficará depositada no Museu Soares dos Reis a partir de 1 de Junho.

A saga da Descida da Cruz parece ter chegado a bom porto. A pintura de Domingos Sequeira (1768-1837), envolta em polémica e recentemente adquirida pela Fundação Lello, foi, pela primeira vez, exibida publicamente neste sábado, no Mosteiro de Leça do Balio, edifício do século XIV restaurado por Álvaro Siza. No final do dia, a obra rumará ao Museu Soares dos Reis, onde ficará depositada.