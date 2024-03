Fundação Lello comprou a pintura Descida da Cruz, de Domingos Sequeira

A Fundação Livraria Lello é a “entidade privada” que comprou a Descida da Cruz, de Domingos Sequeira, na feira de arte e antiguidades de Maastricht. O PÚBLICO sabe que a transacção foi acordada a 10 de Março, já ao final do dia, e que o valor da aquisição ronda 1,2 milhões de euros, o montante que, para efeitos de seguro, constava do pedido de expedição da pintura submetido no final do ano passado, e que permitiu a sua polémica saída do país. O Estado, recorde-se, ofereceu 850 mil euros pela obra, proposta que foi recusada.

