Governo diz que falta dinheiro na FCT para pagar bolsas de investigação e salários

Há cerca de 100 milhões de euros a menos do que o devido no orçamento do principal financiador de ciência em Portugal, diz o ministério. Sem reforço de verbas, bolsas e contratos ficarão em risco.

A instituição que financia grande parte da ciência, desde bolsas de doutoramento a contratos e projectos de cientistas, tem actualmente um défice de cerca de 100 milhões de euros. As contas são do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) e apontam para uma suborçamentação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no Orçamento do Estado para este ano aprovado pelo Governo de António Costa. Ainda assim, já é comum a FCT ter reforços orçamentais a meio do ano — aliás, em 2022, recebeu três aumentos de verba no último trimestre do ano.