Uma grande vantagem do sabonete líquido em relação ao sabonete em barra é que as pessoas normalmente passam menos tempo a ensaboar-se, o que significa que não usam tanta água quente.

Qual é a forma mais sustentável de lavar as mãos ou de se ensaboar no duche? Em geral, a opção mais ecológica é sabonete em barra, à moda antiga, feito de óleo vegetal ou gordura animal e lixívia, sem muitos ingredientes extra. De acordo com um estudo do Instituto de Engenharia Ambiental da universidade suíça ETH Zurich, o sabão em barra reduz as emissões de gases com efeito de estufa em cerca de um terço em comparação com o sabonete líquido.