The Yeatman: entre os bons vinhos, a alta gastronomia e o spa de luxo também há novidades

O spa do The Yeatman renovou toda a sua carta de tratamentos e há também novos espaços. No restaurante, também há novas propostas e novas dinâmicas, até o convite para comer na cozinha.

Ponto de partida do itinerário (Route du Bonheur) sugerido pela Relais & Châteaux à volta do Douro, o The Yeatman também está a brindar os seus hóspedes com novas (e ainda mais aprimoradas) experiências: o spa foi reformulado e o restaurante duplamente estrelado pela Michelin está a apostar nalgumas novidades.