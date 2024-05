“Fogo amigo” mata cinco soldados israelitas em Gaza

Cinco soldados israelitas foram mortos na Faixa de Gaza durante uma operação das Forças de Defesa Israelitas (IDF), na quarta-feira à noite, que os terá atingido acidentalmente. O número total de militares israelitas mortos desde o início da ofensiva em Gaza subiu para 278.

As IDF abriram uma investigação para apurar os pormenores da operação que acabou com cinco soldados mortos e sete feridos pertencentes ao 202.º Batalhão da Brigada de Páraquedistas. As forças israelitas descrevem o episódio como um “incidente com baixas em massa” que foi causado por “fogo amigo”.

O incidente ocorreu em Jabalia, no Norte da Faixa de Gaza, onde está localizado um enorme campo de refugiados palestinianos e que já tinha sido palco de combates intensos há alguns meses. Nos últimos dias, no entanto, as IDF voltaram a bombardear a cidade, forçando dezenas de milhares de civis a fugir novamente.

Um grupo de soldados israelitas escondeu-se num edifício em Jabalia, a poucos metros de uma unidade de tanques que detectou armas no interior da casa e abriu fogo, julgando tratar-se de elementos pertencentes a grupos armados palestinianos.

Este foi um dos incidentes mais graves do género a envolver tropas israelitas desde o início da ofensiva em Gaza, há sete meses.

As forças israelitas continuam a bombardear Jabalia, enquanto se desenrolam combates nas ruas da cidade. Um míssil atingiu uma casa durante a última noite, matando pelo menos quatro pessoas, segundo a agência Wafa.