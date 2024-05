Daaaaaalí!, No Canto Rosa e outras estreias para esta semana

Com realização e argumento de Quentin Dupieux – célebre pelos filmes Rubber - Pneu (2010), 100% Camurça (2019), Mandíbulas (2020) ou Yannick (2024) –, uma comédia de teor surrealista que segue uma jornalista francesa (Anaïs Demoustier) nos seus vários encontros com o famoso pintor espanhol Salvador Dalí, com o intuito de fazer um documentário. Numa viagem de 77 minutos, o espectador vai recuando no tempo, à medida que explora as diferentes fases da vida e personalidades do artista.

Filmado em seis semanas, Daaaaaalí! foi apresentado fora de concurso no Festival de Cinema de Veneza em Setembro de 2023 e foi o melhor resultado no box-office francês de um filme de Dupieux.



Os seis "a"s do título representam os seis actores que interpretam Dalí no filme: Édouard Baer, Jonathan Cohen, Gilles Lellouche, Pio Marmaï, Didier Flamand e Boris Gillot. Outros actores foram anunciados, entre eles Alain Chabat e Pierre Niney, que acabaram por não aceitar o projecto, por considerarem que nada tinham a acrescentar ao papel. A banda sonora é da responsabilidade de Thomas Bangalter, membro dos extintos Daft Punk.

Através da voz de Cláudia Rita Oliveira, a realizadora, ficamos a conhecer o caso da sua mãe, Francisca, nascida durante o regime salazarista, quando o código penal português ainda consagrava o chamado crime de honra. Numa sociedade que olhava a mulher como “símbolo da honra” de uma família, era aceitável que um homem pudesse matá-la em caso de adultério.

Quando, anos depois de um casamento infeliz, Francisca decidiu abandonar a relação abusiva com o marido, foi perseguida e ameaçada por ele. Num país ainda muito marcado pelo patriarcado, apesar de ter a lei a seu favor, Francisca não teve o devido apoio das autoridades responsáveis pela sua protecção.

Neste documentário, Cláudia Rita entrevista a mãe e questiona todo um sistema que, mesmo num contexto legal que alega a defesa das vítimas, ainda tende a desvalorizar a violência doméstica, dando muitas vezes origem a desfechos trágicos.

Acompanhamos um pai e a sua filha adolescente enquanto percorrem as estradas da Rússia dentro da sua carrinha. O veículo contém todas as suas posses, incluindo o equipamento de um cinema ambulante que montam nas pequenas localidades que vão encontrando pelo caminho e que é a sua única fonte de rendimento.

Seleccionado para competir no Festival de Cinema de Cannes e no LEFFEST 2023, um drama contido, com argumento e realização de Ilya Povolotsky (Mud), e com Maria Lukyanova e Gela Chitava como protagonistas.

Sophia (Magalie Lépine-Blondeau) é professora de Filosofia em Montreal (Canadá) e vive com Xavier (Francis-William Rhéaume), um homem pacato com quem tem uma relação de dez anos. A sua vida muda quando conhece Sylvain (Pierre-Yves Cardinal), um carpinteiro que contrata para renovar a sua casa de campo, situada nos montes Laurentides, no Quebeque.

A atracção entre eles é avassaladora desde o momento que se conhecem e ela, apesar do medo de estar a cometer o maior erro da sua vida, enche-se de coragem, termina o casamento e entrega-se àquela história de amor. Contudo, apesar do que os une, o facto é que Sylvain vem de um lugar muito diferente do de Sophia e há coisas que, inevitavelmente, se irão atravessar nos seus caminhos.

Estreado na secção Un Certain Regard do Festival de Cinema de Cannes, uma comédia romântica realizada pela canadiana Monia Chokri (La Femme de Mon Frère), que questiona até que ponto o amor, por mais forte que seja, é suficiente para superar todas as barreiras.

Quando o carro de Maya e Gregory (Madelaine Petsch e Froy Gutierrez) avaria no meio de uma floresta do Oregon (EUA), o casal resolve usar a aplicação da Airbnb para encontrar um lugar que lhes sirva de abrigo até à manhã seguinte. Tudo parece estar sob controlo na pequena cabana de madeira que conseguiram encontrar, até que três psicopatas mascarados lhes aparecem à porta, dando início a uma noite de puro desespero e horror.

Primeiro capítulo de uma trilogia de terror que o realizador Renny Harlin pretende apresentar durante o ano de 2024, este filme tem por base The Strangers, realizado por Bryan Bertino, em 2008, uma história que já tinha sido adaptada em 2018 por Johannes Roberts no filme The Strangers - Predadores da Noite.

Herra, uma jovem estudante de Economia em Praga (Chéquia), sentia-se completamente perdida até se apaixonar por Nazir, um homem afegão. Quando, ignorando os conselhos de familiares e amigos, aceitou casar-se com ele e mudar-se para o Afeganistão, desconhecia a cultura em que teria de se encaixar, ou a família que iria integrar. Felizmente, o que a vida tinha reservado para ela naquele lugar distante era uma enorme e agradável surpresa.

Com realização de Michaela Pavlátová, esta animação co-produzida entre a Chéquia, Eslováquia e França, recebeu os prémios de melhor filme no Festival de Animação Annecy, em 2021, e o César na mesma categoria, em 2023.

A história gira em torno de Bea (Cailey Fleming), uma miúda que, de um momento para o outro, se apercebe de que é capaz de ver os amigos imaginários dos adultos que a rodeiam, que foram sendo abandonados à medida que eles cresceram e fizeram novas amizades. Qual não é o seu espanto quando fica a saber que o seu vizinho Cal (Ryan Reynolds) tem exactamente o mesmo dom. Cheia de pena dos vários monstrinhos, que sofrem muito por terem sido postos de parte, Bea decide unir-se a Cal e ajudá-los a religarem-se. Isso, apesar de criar algum caos nas vidas dos intervenientes, vai ajudá-los a encarar a vida com muito mais leveza.

Combinação de animação e live-action, uma comédia realizada, escrita e produzida por John Krasinski (Um Lugar Silencioso 1 e 2), em cujo elenco, para além de Fleming, Reynolds e o próprio realizador, participam Phoebe Waller-Bridge, Fiona Shaw, Steve Carell, Alan Kim e Louis Gossett Jr., entre outros.

Sofia, uma jovem portuguesa imigrada em Los Angeles, conhece Ryan numa aplicação de encontros. Depois de vários contactos, aceita encontrar-se com ele. Mas essa vai revelar-se a pior decisão da sua vida pois ele pertence a uma rede internacional de tráfico de seres humanos.

Com realização de Nick Laurant, um thriller que tem por base várias histórias reais e conta com a portuguesa Kika Magalhães no papel de protagonista, produtora e argumentista (em parceria com Chris Marrone, seu marido e co-protagonista). Os actores Ana Lopes, Brooke Olivia Borges, Jasmine Akakpo, Helen Day, Travis Quentin e Frank Forbes juntam-se ao elenco.

Num futuro não muito distante, o planeta Terra tornou-se praticamente inabitável. Os poucos sobreviventes à hecatombe são perseguidos por umas criaturas mortíferas que atacam durante a noite e que, aparentemente, tencionam extinguir a raça humana.

Há anos que Paul se esforça por sobreviver com Thomas e Joseph, os seus filhos gémeos, na quinta isolada que lhes tem servido de abrigo. Certo dia, Thomas não regressa a casa antes do cair da noite. Preocupado, o pai decide ir à sua procura, deixando Joseph sozinho.

Um filme de acção e terror realizado por Ben Brewer, segundo um argumento de Michael Nilon, que conta com as actuações de Nicolas Cage, Jaeden Martell, Maxwell Jenkins e Sadie Soverall.

Embora cada um tenha seguido o seu próprio caminho, os Escolhidos e os seus companheiros Digimon permanecem unidos por um vínculo inquebrável. Dois anos após a batalha contra Eosmon, Daisuke, Ken, Miyako, Iori, Takeru e Hikari cruzam-se com um misterioso jovem chamado Rui Ohwada, que usa um Digivice desarmado e afirma ser o primeiro humano de sempre a ter um Digimon como parceiro.

Uma aventura animada realizada pelo japonês Tomohisa Taguchi e escrita por Akatsuki Yamatoya, que tem por base a saga Digimon, criada por Akiyoshi Hongo. Produzido pela Toei Animation e distribuído pela Toei Company, Digimon Adventure 02: O Início é a sequela de Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna (2020), que tem também a assinatura de Taguchi.

