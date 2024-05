Ken Loach: “A social-democracia é o inimigo da mudança, da revolução”

Uma das coisas muito bonitas de Eu, Daniel Blake (2016), filme que colocou Ken Loach no selecto grupo dos realizadores com mais de uma Palma de Ouro em Cannes, é o facto de a sua indignação com o abandono do indivíduo pelo Estado social não excluir — pelo contrário, disso necessitar — a delicadeza de olhar sobre uma intimidade que resiste. É uma possibilidade no cinema do britânico nascido em 1936: os sentimentos contra a violência da retórica social — dessa forma resiste-se também à retórica do filme de mensagem.

