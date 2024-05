A queda de Greta Thunberg – e dos “ativistas” profissionais

Greta Thunberg foi, em tempos, uma figura simpática. Sei bem que a direita dos lados libertários e/ou alt right detestava-a, mas na verdade Greta era uma figura quase quixotesca e comovente. Uma rapariga adolescente, de início solitariamente, fazendo greve em prol da atenção à crise climática. Com toda a autoridade, diga-se, afinal a crise climática afetará sobretudo as gerações mais novas, as arredadas dos processos (e das motivações) de decisão.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt