Julgamento de Trump: a hora da decisão está a chegar

Michael Cohen, o advogado que pagou a uma antiga actriz de filmes pornográficos, antes da eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos, para que ela guardasse segredo sobre um encontro sexual com Donald Trump, declarou esta terça-feira, em tribunal, que o ex-Presidente dos EUA autorizou um plano para o reembolso fraudulento daquela quantia através da sua empresa. As acusações contra Trump neste julgamento em Manhattan, que começou a 15 de Abril, já são conhecidas há quase um ano, e os contornos do caso vieram a público em Janeiro de 2018, quando o Wall Street Journal revelou, pela primeira vez, o pagamento de Cohen à antiga actriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. Será Donald Trump condenado?

