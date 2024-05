Crédito ao consumo caiu 8,3% em Março mas subiu no trimestre

O crédito ao consumo concedido a particulares em Março ascendeu a quase 685 milhões de erros milhões de euros, uma queda de 1% face a Fevereiro, e 8,3% face a igual mês de 2023, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Contudo, o montante total concedido nos primeiros três meses ficou 3,7% acima do total dos créditos concedidos em igual trimestre do ano passado, superando os 2031 mil milhões de euros.

Relativamente a Março, os únicos segmentos de crédito concedido pelas instituições de crédito que aumentaram face ao período homólogo foram os cartões de crédito e alguns segmentos do crédito automóvel.

Nos cartões de crédito e outras facilidades de descoberto, o montante superou os 126 milhões de euros, mais 5,8% que no mês anterior e mais 2,5% que no mesmo mês de 2023. “As facilidades de descoberto incluem apenas os contratos de crédito sob a forma de facilidade de descoberto com prazo de reembolso superior a um mês”, refere o BdP.

O crédito para compra de automóveis é o que teve peso mais elevado, ao ascender a 252 milhões de euros, com crescimento na compra de novos e usados em regime de locação financeira ou ALD.

No segmento pessoal, verificou-se uma queda expressiva, com a finalidade de saúde, edição e outras a atingir 11,206 milhões de euros, uma queda de 10,2% em termos homólogos e de 0,7% face a Fevereiro do corrente ano.

O crédito pessoal sem finalidade específica foi de cerca de 295,2 milhões de euros, menos 14% na comparação homóloga e menos 4% em cadeia.

Em 2023, os bancos a operar em Portugal emprestaram 7654 milhões de euros em crédito ao consumo, mais 0,8% do que em 2022, e um novo recorde desde o início da série estatística, iniciada em 2012.