Aeroporto de Lisboa movimentou 7,5 milhões de passageiros até Março

Entre Janeiro e Março deste ano, o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, movimentou 55,1% to total de passageiros que embarcaram e/ou desembarcaram em todos as infra-estruturas aeroportuárias civis em Portugal.

Segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional e Estatística (INE), os 7,5 milhões de passageiros movimentados no maior aeroporto nacional representam um crescimento de 5,5% face a igual período de 2023.

O aeroporto de Faro, acrescenta o INE, “registou um crescimento de 7,5% no movimento de passageiros” (com um total de 1,2 milhões) e o aeroporto do Porto “concentrou 23% do total de passageiros movimentados (3,1 milhões)”, registando uma progressão de 7,3% face ao primeiro trimestre do ano passado.

Globalmente, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais “aumentou 5,9% e o movimento de carga e correio cresceu 13,6%” nos primeiros três meses do ano, face a igual trimestre de 2023.

Na análise focada apenas durante o mês de Março – que este ano, ao contrário de 2023, viu os números do turismo serem beneficiados no calendário pela marcação do fim-de-semana da Páscoa e respectivas férias escolares – “movimentaram-se 5,3 milhões de passageiros e 22,0 mil toneladas de carga e correio” nos aeroportos nacionais, “correspondendo a variações de mais 8,1% e mais 14,6%, respectivamente, face a Março de 2023”.

“No início de 2024”, conclui o INE, “continuou a verificar-se máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais”.